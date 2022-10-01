01 Ekim 2022 Cumartesi 14:09:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 14:26:00
Meclis'te seçim öncesi son yasama yılı! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama
TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolaysıyla TBMM Genel Kurulu'nda sunuş konuşmasını gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolaysıyla TBMM Genel Kurulu'nda sunuş konuşmasını gerçekleştirdi.
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