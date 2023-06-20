Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 10.39 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-20
Saat:21:22:47 TSİ
Enlem:37.959 N
Boylam:36.279 E
Derinlik:10.39 km
Detay:https://t.co/MrM5kdNBxb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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