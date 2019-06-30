İmar barışı ödemesi uzatılacak mı? İmar barışı açık bankalar hangileri? soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ükemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50’in üzerinde olduğu biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ediyor. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturuyorlar. Yapılan yeni düzenleme ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İmar sorununu çözmeye yönelik başlatılan imar barışı başvuruları 15 Haziran'da sona erdi. İmar barışında yapı kayıt ödemeleri ise bugün son bulacak. Peki, İmar barışı ödemesi uzatılır mı? İmar barışı ödeme noktaları nereler? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde...

İMAR BARIŞI ÖDEMESİ UZATILACAK MI?

8 Haziran 2018 tarihinde uygulaması başlatılan İmar Barışı yoğun ilgi üzerine 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uygulama kapsamında tarih yeniden uzatılmayacak.

İMAR BARIŞI AÇIK BANKALAR HANGİLERİ?

İmar barışı ödemeleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek.

İmar Barışı ödemeleri 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olacak şekilde hesaplanacak.

ELDE EDİLEN GELİR NEREDE KULLANILACAK?

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkanı sağlanacaktır.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.