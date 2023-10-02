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02 Ekim 2023 Pazartesi 15:47:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 15:47:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Mikail Bozlağan için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan başsağlığı mesajı şehit mikail bozlağan
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