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02 Ekim 2023 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 15:52:00

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın (24) cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.

Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Milletvekili Böhürler, anneyi ve şehidin eşini teskin ederken, şehidin eşi ve annesi birbirlerine yaslanarak teselli buldu.

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Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Etiketler : ankara terör saldırısı şehit mikail bozlağan
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