VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acı bilanço! Libya'daki sel felaketinde can kaybı yükseldi
Karabağ'da ekili 100 hektarlık uyuşturucu tarlası bulundu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Alanya-Antalya etabı ile başlıyor
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında
TEKNOFEST'ten 100. yıla özel 1 yılda 3 festival 4,5 milyon ziyaretçi
Katar ile ticari iş birliği artıyor: Türkiye'deki yatırım 20 milyar doları aştı
02 Ekim 2023 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 13:08:00

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Veterinerin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.

Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası." dedi.

Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı. Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti." diye konuştu.

"İKİ YIL OLDU EVLENELİ. ALTI AYLIK YAVRUSU VAR"

Bahri Bozlağan, şunları söyledi:

"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ, SAĞ BULUNMUŞTU

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

Etiketler : ankara saldırı terörist veteriner
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX