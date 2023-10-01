Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

#SONDAKİKA İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o çatışma anları. pic.twitter.com/OOZMZxHsYc — 24 TV (@yirmidorttv) October 1, 2023

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum"

#SONDAKİKA Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristten biri kendini patlattı. Diğeri güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. İşte canlı bombanın kendini patlattığı o an. pic.twitter.com/oc8G8c7hu1 — 24 TV (@yirmidorttv) October 1, 2023

YAYIN YASAĞI KARARI VERİLDİ



Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.

BAKAN TUNÇ,: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör saldırısını lanetliyorum. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ HAİN GÜÇLERE FIRSAT VERMEYECEK



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TERÖRÜN TÜRKİYE SİYASETİNİ DİZAYN ETMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını lanetledi.

Paylaşımda, "Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMESİ İSTENDİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Ankara'daki terör saldırısına yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerin dikkati sayesinde anında müdahale edilen terör saldırısıyla ilgili gerekli soruşturma devam etmektedir. Olaya ilişkin yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

MISIR, ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI "ŞİDDETLE" KINADI



Mısır Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa ait resmi Facebook sayfasında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Mısır'ın, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.