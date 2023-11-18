Bakan Fidan'dan ABD'ye 'çifte standart' tepkisi: "Gazze'de kuşatma mevcut"
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail katliamları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili El-Cezire kanalına konuştu. Gazze'de güç kullanımına dayalı bir kuşatma olduğunu söyleyen Fidan, İslam ülkelerini ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanmaya çağırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire'ye konuştu.Gazze'deki son durumu değerlendirdi.
Bakan Fidan Hatice Benganna'ya verdiği özel mülakatta Türkiye'nin katliamın durması için attığı adımları anlattı.
"Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz" diyen Fidan, "Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var" dedi. İslam ülkelerini ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanmaya çağırdı.
Bakan Fidan, ABD başta olmak üzere Batı'nın ikiyüzlü ve insani olmayan tavrını eleştirdi.
"ÇİFTE STANDART, DÜNYADAKİ SİSTEMİN İFLAS ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR"
ABD Dışişleri bakanı Blinken ile açıkça konuştuğunu ve tam ateşkes istediğini dile getirdi. Fidan, Blinken'a yaptıkları çifte standart nedeniyle tepkisini anlattı.
"İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor" dediğini söyledi.
ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİNİ ELEŞTİRDİ
Fidan, "Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse, bu küresel bir kriz yaratacaktır." diye konuştu.
Bakan Fidan, Gazze'ye ulaştırılması gereken yardımlar konusuna da değindi.
"Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var" dedi.
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