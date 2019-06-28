28 Haziran 2019 08:00 | Cuma
Kamu bankalarında imar barışı mesaisi
Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle, hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında, başvuru süresi 15 Haziran’da sona ermişti.
Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri de 30 Haziran’da bitiyor. Vatandaşların ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamaması için Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın 29-30 Haziran'da da açık olacağı bildirildi. Bankalar, 29-30 Haziran'da 10.00-16.30 saatleri arasında, 81 ilde yeterli sayıda şubeyle İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek.
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