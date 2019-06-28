Kamu bankalarında imar barışı mesaisi

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri de 30 Haziran’da bitiyor. Vatandaşların ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamaması için Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın 29-30 Haziran'da da açık olacağı bildirildi. Bankalar, 29-30 Haziran'da 10.00-16.30 saatleri arasında, 81 ilde yeterli sayıda şubeyle İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek.