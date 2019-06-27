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27 Haziran 2019 14:50 | Perşembe

İmar affı son gün ne zaman? İmar barışı ödemesi hangi bankaya yapılıyor?

İmar affı son gün ne zaman? İmar barışı ödemesi hangi bankaya yapılıyor? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsayan imar barışı ile kaçak yapılara yapı kayıt belgesi verilerek yapılara yasallık sağlanacak. Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapının tamamını kapsayan imar barışına yoğun ilgi sürüyor. 15 Haziran'da başvurusu tamamlanan imar barışında yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar ödenebilecek. İmar Barışı kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. İmar affı son günü imar barışı ödemeleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

İmar affı son gün ne zaman? İmar barışı ödemesi hangi bankaya yapılıyor? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapının tamamını kapsayan İmar Barışı başvuruları 15 Haziran'da sona erdi.  Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar ödenebilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor. Haziran 2018'de başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. İmar affı son günü ve imar barışı ödemeleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler.. 

İMAR AFFI SON GÜN NE ZAMAN? 
İmar Barışı’ndan faydalanmak için 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlar için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi.

İMAR BARIŞI ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?
İmar barışı ödemeleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek. 

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr  internet sitelerinden öğrenilebilecek.

İmar Barışı ödemeleri 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ ÖDEMELERİNE TAKSİT TALEBİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, imar barışında 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını kaydetti.  

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?
İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. 

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?
1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. 

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. 

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. 

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

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