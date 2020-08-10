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10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:49:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:49:00

Dünya devi Toshiba, 35 yılın ardından bilgisayar üretimini durdurdu

Kaynak: NTV

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Japon kişisel bilgisayar üreticisi Toshiba son hissesini de satarak sektörden ayrıldı. 35 yıldır laptop üreten şirket bilgisayar üretimini sonlandırdı.

Uzun süredir kişisel bilgisayar üretimi pazarından çıkmaya çalışan şirket son hisselerini de Dynabook'a sattı.

Böylece 35 yıldır ürettiği dizüstü bilgisayarları dünyaya pazarlayan Toshiba laptop defterini kapatmış oldu.

Toshiba, 1985 yılında dünyanın ilk dizüstü kişisel bilgisayar modeli T1100'ü piyasaya sürmüştü. Şirket uzun yıllar dizüstü bilgisayar konusunda tercih edilen markalar arasındaydı.

İlk model T1100, dört kilogram ağırlığındaydı ve 3,5 inçlik floppy disklerle çalışıyordu. Toshiba'nın internet sitesindeki bilgilere göre T1100, on bin adetlik satış hedefini tutturmayı başardı.

2011 yılında dünya genelinde 17 milyondan fazla cihaz satan Toshiba'nın rakamları 2017'de 1.9 milyona gerilemişti. Şirket 2015 yılından beri şirketlere donanım sağlamaya odaklanmış durumda.

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