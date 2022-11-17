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17 Kasım 2022 Perşembe 13:24:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 13:24:00

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: BM ve Türkiye, tahıl anlaşmasının garantörleri kalacak

Kaynak: AA

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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasıyla ilgili kararın İstanbul'da alındığını belirterek, "BM ve Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasının garantörleri kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın 120 günlüğüne uzatıldığını kaydeden Kubrakov, açıklamasında "Karar, İstanbul'da alındı. BM ve Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasının garantörleri kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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Kubrakov, Ukrayna'nın bugüne kadar anlaşma kapsamında 11 milyon ton tarım ürününü 38 ülkeye ihraç ettiğini belirtti.

Ancak bu miktarın yeterli olmadığını, ülkesindeki limanların tüm ihracat potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Kubrakov, "Ortaklarımıza, anlaşmanın en az 1 yıllığına uzatılmasını ve buna Mıkolayiv limanının dahil edilmesini teklif ettik. Yanıt bekliyoruz." bilgisini verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahıl anlaşması 120 günlüğüne uzatılacak. Ukrayna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit bir karar aldı."

Etiketler : ukrayna tahıl sevkiyatı tahıl anlaşması
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