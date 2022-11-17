Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 süreyle uzatıldığını duyurdu.

Tahıl anlaşmasında süre uzatıldı

"Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum"

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 17, 2022

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletlere, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e şükranlarını sunarak, emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.