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17 Kasım 2022 Perşembe 11:46:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 13:14:00

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin Ukrayna'dan güvenli şekilde ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmeye yönelik tüm tarafların vardığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Ukrayna'dan tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın yenilenmesi konusunda "ihtiyatlı iyimser" olduğu belirtildi.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da sona erecek.

BM'den adı belirtilmeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda ihtiyatlı şekilde iyimser olmak için nedenlerimiz var. BM bunu mümkün kılmak için yorulmadan çalışıyor." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisine göre, özel sektörün de Rusya'dan gelen gübre takasına yeniden katılmaya istekli olduğu düşünülüyor.

Rus makamları ise Batılı yaptırımların anlaşmaya rağmen ülkenin tahıl ve gübre ihracatını dolaylı olarak engellediğinden şikayet ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, salı günü Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nin oturum aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Guterres ile görüştüğünü belirterek, "Genel Sekreter, ABD ve AB'nin kendisine kağıt üzerinde de vaatler verdiğini aktardı. Bu vaatler, iyi niyeti içeriyor gibi görünüyor. Bunlar uygulanırsa, Rus gübre ve tahılının sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak. Ancak mesele kağıt değil, bunların uygulanmasıdır. Genel Sekreter, bunun kendisi için öncelikli bir konu olduğuna yemin etti. Bunun gerçekleşeceğini umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de anlaşmanın yenilenmesini görüşmek üzere salı günü İstanbul'da Rus ve Türk yetkililerle bir araya gelmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Etiketler : karadeniz tahıl bm
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