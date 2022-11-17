Ukrayna: Tahıl koridoru 120 gün uzatılacak
Kaynak: TRT Haber
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Karadeniz tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını duyurdu.
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 19 Kasım'da sona erecek Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacağını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre Ukraynalı bakan, gelişmeyi "küresel gıda krizine karşı mücadelede önemli adım" olarak nitelendirdi.
Ancak konuya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.
Kremlin de dün tahıl anlaşması konusunda bir miktar ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.
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