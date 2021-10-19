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19 Ekim 2021 Salı 11:01:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 11:01:00

Rusya'dan Türkiye ile ilgili kritik Su-57 ve Su-35 açıklaması: Müzakereye hazırız

Kaynak: Star.com.tr

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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçakları ile ilgili, "Ankara buna karar verirse müzakereye hazırız" ifadesinde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin F-35'ten sonra F-16 satışını dondurması halinde Türkiye'nin Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın alabileceğini söyledi. Demir'in açıklamalarını değerlendiren Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, 'Ankara buna karar verirse müzakereye hazırız.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin ABD'ye F-16 teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Demir, ABD'nin F-35 gibi F-16 konusunda da zorluk çıkarması ihtimaliyle ilgili, "Türkiye çaresiz değil, bizim hep söylediğimiz şu: Bir ürün insan yapımıysa yaparız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." diyerek, Rus Su-35 ve Su-57 jetlerini alternatif olabilecek uçaklar olarak işaret etti.

'MÜZAKEREYE HAZIRIZ'

Star.com.tr'de yer alan habere göre Demir'in açıklamaları, Rus basınında geniş yankı bulurken, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev RIA Novosti'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şugayev, Ankara'nın satın almaya karar vermesi halinde Rusya'nın Su-35 ve Su-57 avcı uçaklarının satışını müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: TEKLİF ABD'DEN GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir F-35 F-16 Rus Su-35
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