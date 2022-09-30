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30 Eylül 2022 Cuma 17:07:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:51:00

Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Kaynak: AA

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Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

AB ülkelerinin liderlerinden ortak açıklama: İlhakı asla tanımayacağız

İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.

Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.

Putin Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı

Aynı dönem Ukrayna'nın doğusunda, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.

Rus ordusu, 7 aydan fazla süren savaş esnasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimlerini tek tek ele geçirmeye yoğunlaştı.

İlhak edilen Luhansk bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamı Rus güçlerinin kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor.

Donetsk ve Luhansk bölgelerini içinde barındıran Donbas bölgesinde çoğunluklu olarak Rus kökenli nüfus yaşıyor. Bu bölge, geniş maden rezervleriyle biliniyor. Donbas, kömür rezervi zenginliği açısından Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi durumunda.

UKRAYNA'NIN HERSON VE ZAPORİJYA BÖLGELERİNİN İLHAKI

Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'nın Herson bölgesi, savaşın başladığı 24 Şubat'tan yaklaşık bir hafta sonra, mart başında Rus ordusunun kontrolüne geçti.

Herson bölgesi, daha önce ilhak edilen Kırım yarımadasının kuzeyinde yer alıyor. Söz konusu bölge, Rusya'nın Donbas bölgesi üzerinden Kırım ile kara yolu bağlantısı kurabilmesi için kilit bölge konumunda bulunuyor.

Ayrıca, Herson, su kaynaklarına sahip olması nedeniyle ilhak edildikten sonra su sıkıntısı yaşanan Kırım için oldukça önemli.

Halen yoğun çatışmaların sürdüğü Zaporijya bölgesinin yaklaşık yüzde 70'i Rus askeri güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Ukrayna ordusu ise bölgenin idari merkezi Zaporijya kenti dahil yaklaşık yüzde 30'unu kontrol altında tutuyor.

Söz konusu bölgedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali de 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirildi. 6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Rus ordusunun kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

RUSYA'NIN GEREKÇESİ 4 BÖLGEDE YAPILAN SÖZDE REFERANDUMLAR

Moskova, yasa dışı ilhaka, Ukrayna'nın 4 bölgesinde yapılan sözde referandum sonuçlarını gerekçe gösteriyor.

Ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül döneminde referandumlar düzenlendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gölgesinde yapılan referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktığı açıklandı.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya katılmak için oy kullandığı ileri sürüldü.

Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda ise katılımcıların yüzde 93,11'i, Herson bölgesinde yüzde 87,05'i Rusya'ya katılmayı seçtiği savunuldu.

Referandum yapılan bu bölgelerde Rusya tarafından atanan sözde yönetimlerin başvurusu üzerine Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı ve toplam 4 bölgeyi ilhak etme anlaşmasını imzaladı.

Böylece Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini ilhak etmiş oldu. Buna 2014 yılındaki Kırım'ın yasa dışı ilhakı da eklendiğinde, bu rakam yaklaşık yüzde 20'ye çıkmış oluyor.

ZELENSKİY: UKRAYNA HIZLANDIRILMIŞ PROSEDÜR KAPSAMINDA NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." dedi.

ABD'DEN RUS MERKEZ BANKASI BAŞKANI DAHİL YÜZLERCE RUS ŞAHIS VE KURULUŞA YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere

Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liman bölgesindeki tüm lojistik rotaları kontrol altında tuttuklarını belirtti.

Çerevatiy, "Rus birliklerinin Liman bölgesindeki kuşatmasını tamamlamaya yönelik tedbirler devam ediyor. Hemen hemen tüm lojistik rotalar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşli kontrolü altında." dedi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 29 Eylül akşamı Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerini kuşatmak üzere olduğu ve Ruslar takviye almazsa şehrin Ukrayna kontrolüne geçebileceği öne sürülmüştü.

Etiketler : rusya ukrayna ilhak
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