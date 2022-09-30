AB ülkelerinin liderlerinden ortak açıklama: İlhakı asla tanımayacağız

30 Eylül 2022 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:21:00
AB ülkelerinin liderlerinden ortak açıklama: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakını asla tanımayacağız
Kaynak: AA
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AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.
AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.
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