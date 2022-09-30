Putin Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da ele geçirilen Herson ve Zaporijya'nın bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.



Putin'in yaptığı konuşmadan satır başları:



Bu gelişmeden sonra Kremlin'den yapılan açıklamada, ayrılıkçı bölgelere yönelik olarak "Rusya'ya bağlanan bu bölgelere saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır" denildi.



"Ukrayna topraklarındaki referandumlarda halk seçimini yaptı. Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek.



Bugün dört bölgenin Rusya'ya katılımını imzalayacağız ve Duma'nın bunu onaylamasını bekliyorum.

"NE UKRAYNA NE DE BATI BİRLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALABİLİR"

Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. İlhaklar tartışmaya kapalıdır. Müzakere edilemezler. Kiev'e müzakerelere dönme çağrısı yapıyoruz.

Bu bölgelerin vatandaşları sonsuza kadar Rusya vatandaşı oldu. Biz onları koruyacağız. Buradaki sağlık, eğitim ve altyapıyı yeniden ayağa kaldıracağız. Şehirleri tekrar inşa edeceğiz. Buradaki insanların güvenliğini sağlayacağız.

Batı onlara koloni olmamızı ve özgür olmamamızı istiyor. Bizim gelişmemizi karşılar. Batı, Rusya'nın doğal kaynaklarını yağmalamak, Rusları 'ruhsuz köleler kalabalığı' olarak sömürmek istiyor.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine yapılan saldırılar, Rusya'ya yapılmış kabul edilecektir."