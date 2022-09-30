Putin Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı

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30 Eylül 2022 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

Rusya Devlet Başkanı Putin: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya'ya ilhak ettik

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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız. Artık 4 bölgedeki milyonlarca insan sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'e savaşın bitirilmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz' dedi. AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da ele geçirilen Herson ve Zaporijya'nın bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Putin'in yaptığı konuşmadan satır başları:

Bu gelişmeden sonra Kremlin'den yapılan açıklamada, ayrılıkçı bölgelere yönelik olarak "Rusya'ya bağlanan bu bölgelere saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır" denildi.

"Ukrayna topraklarındaki referandumlarda halk seçimini yaptı. Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek.

Bugün dört bölgenin Rusya'ya katılımını imzalayacağız ve Duma'nın bunu onaylamasını bekliyorum.

"NE UKRAYNA NE DE BATI BİRLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALABİLİR"

Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir. İlhaklar tartışmaya kapalıdır. Müzakere edilemezler. Kiev'e müzakerelere dönme çağrısı yapıyoruz.

Bu bölgelerin vatandaşları sonsuza kadar Rusya vatandaşı oldu. Biz onları koruyacağız. Buradaki sağlık, eğitim ve altyapıyı yeniden ayağa kaldıracağız. Şehirleri tekrar inşa edeceğiz. Buradaki insanların güvenliğini sağlayacağız.

Batı onlara koloni olmamızı ve özgür olmamamızı istiyor. Bizim gelişmemizi karşılar. Batı, Rusya'nın doğal kaynaklarını yağmalamak, Rusları 'ruhsuz köleler kalabalığı' olarak sömürmek istiyor.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine yapılan saldırılar, Rusya'ya yapılmış kabul edilecektir."

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Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak düzenlenen referandumların ardından Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı bugün atacak. Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya yöneticilerinin referandum sonucunu Putin'e bildirmesinin ardından, ilhakın onaylandığını gösteren bir imza seremonisi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Saatler 15:00'ı gösterdiğinde ise Putin, 4 bölgenin Rusya'ya katılımını onaylayan belgeyi imzalayacak ve törenin ardından halka hitaben bir konuşma daha yapacak. Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Moskova sokaklarına dev led ekranlar ve pankartlar yerleştirilmeye başlandı.

Bugün bütün gözler Moskova'ya çevrildi...

23-27 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren tek taraflı referandumların ardından ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya'ya katılma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün TSİ 15.00'te bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurması ve ardından halka hitaben konuşma yapması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, Moskova sokaklarında hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dev led ekranlar ve pankartlar Moskova'nın merkezi noktalarına yerleştirildi. Akşam saatlerinde ise Kızıl Meydan'da konser düzenleneceği aktarıldı.

Bu karar ile birlikte Moskova, Rus güçlerinin kontrolü altında olan ve Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan kesim ile birlikte; kontrolü altında bulunmayan ve ülkenin yüzde 3'ünü oluşturan bölümünü ilhak etmeyi planlıyor. Ukrayna ordusunun hala savaştığı cephe hatları bu referanduma dahil edildi.

Böylelikle ilhak kararı Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kapsıyor.

Ukrayna lideri Zelenski, 4 bölgedeki referandumları 'düzmece' olarak belirtmiş ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye yönelik girişim olarak nitelendirmişti.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı putin ukrayna
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