Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.
Yermak, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı
Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.
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