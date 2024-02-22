Dünya 'Kaan'ı konuşuyor

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından çok sayıda uluslararası basın yayın kuruluşu ve televizyon kanalı, KAAN'ı manşetlerine taşıdı.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı

ABD merkezli yayın yapan Business Insider internet sitesi, KAAN'ın, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip olma yönünde "büyük adım" olduğunu kaydetti.

"Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı"

Business Insider, KAAN'ın Türk havacılık sanayisinin 10 yılı aşkın gayretlerinin neticesi olduğu ve nihayetinde Türkiye'nin KAAN'ın F-16 filosunun yerini almasını umduğunu belirtti.

Ayrıca, Business Insider, dünkü uçuş testinin özellikle ABD ile F-35 savaş uçakları projesinde yaşanan gerilimin ardından gelecek adına "umut verici bir adım" olduğunu vurguladı.

Bloomberg televizyonu da KAAN'a haberlerinde yer verirken, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının teker kesmesinin "mihenk taşı" niteliği taşıdığını vurguladı.

KAAN, Yunan medyasında: Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri

İNGİLTERE

İngiliz haber ajansı Reuters, KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasını "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olan KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak ilk uçuşunu tamamladı." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Haberde, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretiminde yerli üretim motorları kullanmayı planladığına işaret etti.

Londra merkezli Al Arab gazetesi de milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, "Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretiminde çığır açtı" başlığıyla haberleştirdi.

Türkiye'nin KAAN'ın ilk uçuşunu Ankara'da başarıyla gerçekleştirmesiyle 5. nesil savaş uçağı yapabilen ülkeler arasında yer aldığına işaret edilen haberde, KAAN'ın üstün özelliklerine dair detaylara yer verildi.

Gazetede tam sayfa verilen haberde ayrıca, Türkiye'nin savaş uçağı ve insansız hava araçlarına sahip olmasıyla elde ettiği uluslararası ve bölgesel gücüne işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın Asharq Bloomberg televizyonu internet sitesi de KAAN'ın ilk uçuşunu, "En büyük kral. Türkiye'nin 5. nesil hayalet uçağıyla ilgili neler biliyoruz?" başlığıyla okuyucularına sundu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği aktarılan haberde, KAAN'ın özelliklerine ilişkin detaylar yer aldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da KAAN'ın ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla izleyicisine sundu.

KAAN'ın ilk uçuşu Alman medyasında geniş yer aldı

KANADA



Kanada'da yayın yapan BNN Bloomberg televizyonu, "KAAN, Türk savunma endüstrisinin özgüveni ve yenilikçiliğinin sembolü" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en yeni 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk seferi için gökyüzüne yükselmesiyle "Türk savunma ve havacılık tarihinde yeni bir şafak doğdu." ifadesiyle izleyicilerine seslenen BNN Bloomberg, "Bu olay sadece bir hava gücü gösterisi değil; Türkiye'nin askeri teknolojide kendine güven arayışında önemli bir sıçramayı ve savaş geleceğine doğru cesur bir adımı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BNN, "Havayı yaran şık tasarımıyla KAAN, bir ulusun hırslarını, teknolojik becerisini ve stratejik öngörüsünü simgelemektedir." övgüsüyle haberinde yer verdiği KAAN'ın envanterine eklenmesinin Türkiye'nin "bölgedeki ve ötesindeki stratejik dengeleri değiştirmeye hazırlandığı" yorumunu yaptı.

KAAN ile Türkiye'nin savunma ve saldırı kabiliyetinin yükseldiğine ve bu tarihi gelişmenin Ankara'nın hızla gelişen askeri teknolojide liderlik etmeye hazır olduğunun altını çizen BNN, bu tarihi adımın küresel savunma teknolojisinde yenilikçilik, azim ve bağımsızlık ruhunun öncülüğünde yeni bir çağın şafağı olduğuna dair dünyaya bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

JAPONYA



Japon medyasında da milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi.

Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını ve Türk savunma yetkililerinin bu 5. nesil savaş uçağını Asya ve Körfez ülkelerine ihraç etmeyi umduğunu iddia etti.

Nikkei, ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) KAAN'ı 2030 itibarıyla "düşük görünürlük" kapasitesine ulaştırmayı hedeflediğini aktardı.

Haberde, TUSAŞ'ın 2028 itibarıyla 20 adet savaş uçağının yapılmasının planlandığı ifade edildi.

"TÜRKİYE DÜNYADA HAYALET SAVAŞ UÇAĞI UÇURAN BEŞİNCİ ÜLKE"



Yahoo Japan Co. internet sitesindeki haberde, ABD, Rusya, Çin, Güney Kore'den sonra Türkiye'nin, dünyada hayalet savaş uçağı uçuran beşinci ülke olduğu kaydedildi.

Norimono News internet sitesinde ise "Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

İsim olarak "KAAN" kelimesinin anlamına değinilen haberde "KAAN'ın, 'hükümdar' veya 'kralların kralı' anlamına gelen Türk kökenli erkeksi bir isim" olduğu belirtildi.

Haberde, "Dünyada beşinci nesil savaş uçağı geliştirip üretebilen sadece beş ülke var ve Türkiye de artık bunlardan biri." değerlendirmesine yer verildi.

Times ABEMA haber sitesi de KAAN uçağına ilişkin haberinde, "Türk şirketi, radarda görülmesi zor ve gizlilik yeteneklerine sahip savaş uçağı KAAN'ı geliştirdi." ifadesini kullandı.

Haberde, uçuşa ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'nin savunma sanayisi açısından gurur verici bir günü daha yaşadık." ifadesi aktarıldı.

"F35 ve Sukhoi 57'siyle birlikte dünyanın en iyi beşinci nesil savaş uçaklarından biri KAAN" değerlendirmesinde bulunulan haberde, Türkiye'nin gelecek dönemde, savunma yeteneklerini daha da geliştirmesinin beklendiği yorumu yapıldı.

ÇİN



Çin'de Halkın Günlüğü gazetesi ve Şinhua ajansı "Türkiye'nin yerli beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştığı" ifadesine yer verdi.

Haberde teknik özellikleri anlatılan uçağın envanterde bulunan F-16 uçaklarının yerini alabileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca uçağın Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığı belirtildi.

ALMANYA

Alman medyasında milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi.

Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik konusunda giderek daha fazla çaba harcadığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

Çift motorlu savaş uçağının "5. nesil" diye adlandırılan, gizlilik özelliklerine sahip bulunduğu, bu nedenle radar tarafından tespitinin zor olduğu belirtildi.

"KAAN TÜRKİYE'NİN UMUT IŞIĞI"



Türkiye'nin teknolojiden altyapıya, bilgi birikimi ve üretim kabiliyeti olan çalışanlarına kadar modern savaş uçağı üretimine yönelik değerler zincirinin tamamına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer almayı hedeflediğine, bu amaçla çeşitli Türk şirketlerinde modern sensörler, radarlar ve diğer silah teknolojilerinin geliştirildiğine işaret edildi.

Haberde KAAN'ın 2030 itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerindeki ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini almasının beklendiği vurgulandı.

Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlatıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşunun 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlıklı haberinde Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın X sosyal medya platformunda "Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projeye katılmalarından memnuniyet duyduğunu" yazdığına dikkati çeken gazete, şimdiden Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.

"www.aero.de" isimli havacılık sitesinde yayımlanan haberde NATO üyesi Türkiye'nin, büyük ölçüde yerel olarak geliştirilen ilk savaş uçağının uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin İngiliz BAE Systems şirketiyle tasarladığı jetin Ankara'da iniş ve kalkış yaptığına işaret edilerek NATO üyesi Türkiye'nin 2016'dan bu yana yerli savaş uçağı geliştirmek için çalıştığı hatırlatıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyon'da yaptığı konuşmadaki "Türkiye, kendi beşinci nesil savaş uçağını üretme yolunda kritik bir aşamaya geldi." ifadesine yer verildi.

Hava filosunu modernize etmek isteyen Ankara'nın, ABD'den 40 F-16 savaş uçağı satın almak için sözleşme imzaladığı ve ayrıca 40 Eurofighter Typhoon satın almakla da ilgilendiği kaydedildi.

"www.euro-sd.com" adlı havacılık sitesindeki haberde de "milli muharip uçak" olarak bilinen ve eski adı "TF-X" olan KAAN'ın beşinci nesil savaş uçağı olduğu ve ilk uçuşunu F-16D eşliğinde yaptığı ifade edildi.

İlk kez gökyüzüne çıkan uçağın havada 13 dakika kaldığı, 2 bin 438 metre yüksekliğe ve 426 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

KAAN'ın 21 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve kanat açıklığının 14 metre olduğuna işaret edilerek 2030'dan itibaren F-16 filosunun yerini almasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin gereksinimlerini karşılamak için avcı uçağı olarak geliştirilen KAAN'ın 2070'lere kadar hizmette bulunmasının amaçlandığı belirtildi.

TF-X geliştirme programının 5 Ağustos 2016'da başlatıldığı hatırlatıldı.

Avusturya'da yayın yapan "breakingthenews.net" sitesi, Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

FRANSA



Fransız medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gündeme getirerek, Türk hava savunma sanayinin "büyük bir başarıya" imza attığını yazdı.

Askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan Opex 360 gazetesinin "5'inci nesil Türk muharip uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı ve 13 dakika havada kaldığı aktarıldı.

KAAN'ın "yeni nesil silahlarla havadan havaya mücadele" için tasarlandığı belirtilen haberde, milli muharip uçağın ilk uçuşundan övgü ile bahsedildi.

"Kaan Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor"

Ayrıca, başarılı uçuşu ile birlikte KAAN'ın Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil ettiği vurgulandı.

Savunma haberleri ve analizleri sitesi Meta Defense ise KAAN'ın ilk uçuşunu, "Türk muharip uçak KAAN havalanıyor ve Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor" başlığı ile haberleştirdi.

Haberde, KAAN'ın başarılı uçuşu, Türkiye'nin hava savunma sanayisinin "büyük bir başarısı" olarak nitelendi.

KAAN'ın Türkiye için "gelecek vadeden bir ihracat pazarı" oluşturacağına işaret edilen haberde, 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip uçağın teknik özelliklerine geniş yer verildi.

HİNDİSTAN

Hindistan'ın NDTV kanalı, KAAN'ın teker kesme testini "Hava gücünü geliştirme gayretleri kapsamında Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı." başlığıyla izleyicilerine duyurdu.

The Times of India Gazetesi ise 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı sürecinde "mihenk taşı" olduğunu vurguladı.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin "eskiyen hava gücünü modernize etmeyi birinci öncelikleri haline getirdiği bir dönemde KAAN'ın ülke için dönüm noktası olduğunu" kaydetti.

Ayrıca, gazete, KAAN ile Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üzerine çalışan az sayıdaki güçler grubuna adını yazdırdığına işaret ederek, "Bu da KAAN'ın nihayetinde gizli yeteneklere, gelişmiş havacılık teknolojisine sahip olacağı ve savaşta rol üstlenebileceği anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

PAKİSTAN



Pakistan'ın Samaa televizyonu da, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, "Türkiye'nin ilk yerli uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek 5. nesil savaş uçağı yapabilen ülkeler arasında yer aldığı vurgulanarak, KAAN'ın üstün özelliklerine ilişkin ayrıntılar aktarıldı.

RUSYA



Rus haber ajansı TASS, "Türk 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla servis ettiği haberde, uçuşun başarılı şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

İlk Türk savaş uçağı KAAN'ın ilk kez havalandığına dikkati çeken Rossiyskaya Gazeta, haberinde bu uçağın "Milli Muharip Uçağı" programı kapsamında 2017'de üretilmeye başladığı ve seri üretime 2028'de geçileceği aktarıldı.

Ria haber ajansı da "Türk savaş uçağı KAAN ilk kez uçuş yaptı" başlığıyla haber yayımladı.

LİBYA



Ayn Libya gazetesi, "Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında" başlığıyla gördüğü haberinde, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "KAAN" hakkındaki açıklamalarına yer verilen haberde, Türkiye'nin 2016'dan beri yerli bir savaş uçağı üretilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Libya'nın Nabız gazetesi de, KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili haberinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "KAAN" hakkında "Türkiye'nin dünyada beşinci nesil uçak üreten 5 ülke arasında yer alacağına" yönelik açıklamasına yer verdi.

Haberde, KAAN'ın teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

AZERBAYCAN



Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), haberinde, "Türk milli savaş uçağı KAAN bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasında yerini aldı." ifadelerine yer verdi.

GÜRCİSTAN



Gürcistan devlet televizyon kanalı "Pirveli Arkhi" (1TV.GE) KAAN'ın ilk uçuşu ile ilgili "Beşinci nesil ilk Türk askeri uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlıkla haber sundu.

KAAN'ın, havada insansız hava araçları gibi çeşitli platform ve unsurlarla çalışabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen haberde, "Süpersonik hızlarda yeni nesil silahlarla ve hassas vuruşlarla hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan KAAN, yapay zeka desteğiyle muharebe yeteneklerine sahip olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, "Milli savaş uçağı KAAN'ın hizmete girmesiyle Türkiye, beşinci nesil uçağı üretebilen beş ülkeden biri olacak." ifadesine yer verildi.

Ülkede ekonomik alanında yayın yapan en etkili haber sitelerinden Forbes Georgia'nın internet sitesinde "Türk üretimi KAAN'ın prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı" başlıklı haberinde ise KAAN'ın, Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek ve Türk Hava Kuvvetlerinin bölgedeki konumunu önemli ölçüde

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