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22 Şubat 2024 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 15:13:00

KAAN, Yunan medyasında: Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri

Kaynak: AA

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Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu, Yunan medyasında geniş yer tuttu.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "KAAN'ın ilk uçuşundan ne öğrendik – Ege'de güç dengelerini değiştiriyor mu" başlıklı haberinde "Türkiye, KAAN'ın uçuşuyla kendi ülkesi içinde 5'inci nesil uçak üretiminde önemli bir adım daha attı." yazdı.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı

Haberde, KAAN'ın 5'inci nesil uçaklarda F-35'lere alternatif olduğuna işaret edildi.

Gazete, KAAN'ın henüz operasyonel bakımdan kullanılabilir olmamasına rağmen başarılı uçuş denemesinin, programın küçük gecikmelerle de olsa öngörülen zamanlamada ilerlediğini kanıtladığını bildirdi.

"Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı"

"BATI VE ABD SİLAH SİSTEMLERİNE BAĞIMLILIK DERECESİNİ AZALTACAK"

Milli muharip uçak KAAN'ın teknik özelliklerine ayrıntılı değinilen haberde, KAAN'ın 2030'a kadar operasyonel bakımdan hazır olabileceği ve bunun da Türkiye'nin Batı ve ABD tarafından üretilen silah sistemlerine bağımlılık derecesini azaltacağı vurgulandı.

Gazete, isim vermeden Yunanistan Hava Kuvvetlerinin deneyimli yetkililerine dayandırdığı yorumda, KAAN'ın tüm hedeflerine ulaşsa dahi Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengeyi en azından operasyonel seviyede çok büyük ölçüde değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Ukrayna, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin de KAAN'la ilgilendiği vurgulanan haberde, "Ancak kimse Türkiye'nin stratejik faydasını tartışamaz. KAAN, hiçbir zaman hizmete girmese bile komşunun savunma sanayisindeki teknolojik yetisinin yükseldiğinin bir kanıtıdır. 24 ayda 4 Türk uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinin düşünülmesi bile yeterlidir. KAAN, İnsansız Hava Aracı Anka-3, Bayraktar TB3 ve Kızılelma." değerlendirmesinde bulunuldu.

"F-35 VE F-22'NİN MUADİLİ OLMAYA ADAY"

Ta Nea gazetesi de ana sayfasında yer verdiği haberde KAAN'ın ABD'ye ait "GE F110" tipi motorla uçtuğunu, belli sayıda KAAN'ın F110 ile uçacağını, diğer KAAN'ların ise her şey yolunda giderse iki yıl içinde hazır olacak yerli motorla uçacağını belirtti.

Haberde, KAAN'ın F-35 ve F-22'nin muadili olmaya hazırlandığı vurgulandı.

"Greek Reporter" isimli haber portalı da "Türkiye'nin 5'inci nesil muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla yayımladığı haberde teknik özelliklere ve Türk yetkililerinin açıklamalarına yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin KAAN'ı F-35 savaş uçaklarının alternatifi gördüğü belirtildi.

"CNN Greece" haber sitesinin "Türk muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu" başlıklı haberinde KAAN'ın, ABD'nin Ankara'yı F-35 programından çıkarmasının ardından Türk hava savunma sanayisinin geliştirdiği düşük görünürlükte "stealth" sistemine sahip bir uçak olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu'nun 5'inci nesil Türk muharip uçağının üretimi için ülkesinin işbirliğine hazır olduğunu kaydettiği aktarıldı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En gururlu günlerden biri" şeklindeki sözlerini başlığına taşıyan "Imerisia" gazetesi de KAAN için "Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri" denildi.

KAAN'ın yapay zeka tarafından desteklendiği vurgulanan haberde, uçağın insansız hava araçlarıyla işbirliği yapabilecek, yeni nesil silahlarla savaşabilecek, süpersonik hızla tam isabet edebilecek özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

Etiketler : milli muharip uçak kaan yunan medyası
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