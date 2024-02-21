Başkan Erdoğan: Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı
Başkan Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Afyon milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana imza attı. Biz partimizi kurarken Afyon'dan yola çıktık
Dün Milli Mücadele'de vatan müdafaasıyla destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana daha imza attı
İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirelim. Bunun için sizlerin karşısına adına "Gerçek Belediyecilik" dediğimiz bir programla çıkıyoruz
Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, bunlara neyi emrederse, bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor
Kuşatıcı, kucaklayıcı, nitelikli, vizyoner ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına özellikle dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarımızı bağrına basacağına yürekten inanıyoruz
Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı
Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz
Ne demişlerdi "Yapamazlar." Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız bugün göklerle buluştu
Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 159 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik
Enerjide 137 bin abonesi bulunan ilimizin 19 ilçe ve beldesine doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Bayat, Kızılören ve Hocalar'ın da aralarında olduğu 14 ilçe ve beldemize doğal arzını sağlayacağız
DEM'lenenler varsın DEM'lensin. Biz işimize bakacağız. Sizlerin adaylarımıza merkezde ve ilçelerde, beldelerde çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
- "Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz"
- "Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi turistin 81 vilayete yayılmasını sağlamak"
- "Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı"
- Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
- "Erzincan'da çalışmalar heyelan riski göz önünde bulundurularak yürütülüyor"
- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı Şubat 2023'e göre yüzde 118 arttı