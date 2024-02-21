VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz"
"Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi turistin 81 vilayete yayılmasını sağlamak"
"Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı"
Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel 5G mobil şebekesi Barcelona'da dünyaya tanıtılacak
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye ile 55 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
21 Şubat 2024 Çarşamba 14:08:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 14:08:00

Başkan Erdoğan: Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Afyon milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana imza attı. Biz partimizi kurarken Afyon'dan yola çıktık

Dün Milli Mücadele'de vatan müdafaasıyla destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana daha imza attı

İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirelim. Bunun için sizlerin karşısına adına "Gerçek Belediyecilik" dediğimiz bir programla çıkıyoruz

Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, bunlara neyi emrederse, bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor

Kuşatıcı, kucaklayıcı, nitelikli, vizyoner ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına özellikle dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarımızı bağrına basacağına yürekten inanıyoruz

Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı

Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz

Ne demişlerdi "Yapamazlar." Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız bugün göklerle buluştu

Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 159 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik

Enerjide 137 bin abonesi bulunan ilimizin 19 ilçe ve beldesine doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Bayat, Kızılören ve Hocalar'ın da aralarında olduğu 14 ilçe ve beldemize doğal arzını sağlayacağız

DEM'lenenler varsın DEM'lensin. Biz işimize bakacağız. Sizlerin adaylarımıza merkezde ve ilçelerde, beldelerde çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan afyonkarahisar miting
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX