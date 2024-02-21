"Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı"

Başkan Erdoğan: Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Afyon milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana imza attı. Biz partimizi kurarken Afyon'dan yola çıktık

Dün Milli Mücadele'de vatan müdafaasıyla destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana daha imza attı

İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirelim. Bunun için sizlerin karşısına adına "Gerçek Belediyecilik" dediğimiz bir programla çıkıyoruz

Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, bunlara neyi emrederse, bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor

Kuşatıcı, kucaklayıcı, nitelikli, vizyoner ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına özellikle dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarımızı bağrına basacağına yürekten inanıyoruz

Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı

Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz

Ne demişlerdi "Yapamazlar." Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız bugün göklerle buluştu

Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 159 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik

Enerjide 137 bin abonesi bulunan ilimizin 19 ilçe ve beldesine doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Bayat, Kızılören ve Hocalar'ın da aralarında olduğu 14 ilçe ve beldemize doğal arzını sağlayacağız

DEM'lenenler varsın DEM'lensin. Biz işimize bakacağız. Sizlerin adaylarımıza merkezde ve ilçelerde, beldelerde çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum

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