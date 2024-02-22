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22 Şubat 2024 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 08:15:00

Selçuk Bayraktar'dan milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı: Türk havacılığının altın çağı

Kaynak: AA

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı yayımladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, X hesabından Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşuna dair bir video mesaj yayımladı.

Mesajında, TUSAŞ'ın geliştirdiği milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığına vurgu yapan Bayraktar, bu tarihi uçuşta emeği geçenlere tebrik ederek, "Havacılıkta akamete uğrayan serüvenimizin yeniden doğuşunu izliyoruz. Gelecek nesillerimiz bu döneme baktıklarında 2000'li yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla başlayan bu çağı Türk havacılığının altın çağı olarak anacaklar." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Cumhuriyet'in 2. yüzyılı olan Türkiye Yüzyılına havacılığın altın çağının damgasını vuracağını belirterek, şunları söyledi:

"Mavi vatanda, gök vatanda ve hatta uzayda... Milletimiz bazı siyasi kesimlerin tüm engel olma, karalama, yok sayma ve takoz olma çabalarına rağmen gereken desteğini esirgemeyecek ve inşallah bizler TEKNOFEST kuşağımızdaki milyonlarca gencin imzasını çok daha yüksek zirvelerde görmeye devam edeceğiz. Bayrağı, bizim neslimizden devralacak sevgili genç kardeşim, tüm bu emek, bu gayret, yüreğimizi titreten tüm bu heyecan, sen geleceksin diye.

20 yılda milli ve özgün olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen platformlara baktığımızda Bayraktar TB2, ANKA, AKSUNGUR, AKINCI, HÜRKUŞ, ATAK-2, GÖKBEY, HÜRJET, Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, ANKA-3 ve son olarak KAAN vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı
Etiketler : baykar selçuk bayraktar milli muharip uçak kaan
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