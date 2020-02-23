Yalancı provokatör Berna Laçin'in oyunu iptal edildi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası attığı provaktif ve yalan tweet'lerle büyük tepki toplayan Berna Laçin’in yer aldığı oyun, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.
Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan kargaşa anında attığı yalan içerikli tweet'lerle kamuoyundan çok sert tepki alan Berna Laçin'in yer aldığı "Hayal Satıcı" oyunu, Atakum’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sergilenecekti.
TEPKİLERE KAYITSIZ KALINMADI
Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi, Laçin'in yer aldığı oyununun sahne alacağı salonu iptal etti.
ELAZIĞ DEPREMİNDE YALAN PAYLAŞIM YAZMIŞTI
Berna Laçin, son olarak Elazığ depreminden sonra attığı "deprem vergisi" üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İslam düşmanlığı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken sözde oyuncu Berna Laçin, skandal bir provokasyona imza atmıştı. Laçin "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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