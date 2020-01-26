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26 Ocak 2020 Pazar 15:55:01 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 16:51:10

Savcılık düğmeye bastı! Berna Laçin'e soruşturma açıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Berna Laçin'e Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin'e Twitter hesabında Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sms ile yardım çağrısında bulunmasını sosyal medya hesabından ''Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?'' paylaşımıyla eleştirmişti. 

Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklamasının ardından ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımı yapmıştı.

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