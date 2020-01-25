Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye endişe ve dayanışma içinde seferber olurken oyuncu Berna Laçin, depremin ilk provokasyonuna"Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadeleriyle imza attı. Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.
BERNA LAÇİN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA TEPKİ
Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.
Birçok Twitter kullanıcısı Laçin'e tepki gösterdi.
MÜSLÜMANLARI HEDEF ALMIŞTI
Cinsel istismar suçlarına karşı başlatılan 'idam' kampanyasına karşı çıkan oyuncu Berna Laçin, Müslümanların kutsal toprağı Medine'yi de hedef almıştı. Laçin, hakkında açılan davadan beraat etmişti.
YeniŞafak
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- Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
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