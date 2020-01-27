Provakatör Berna Laçin'e bir tokat da marka yüzü olduğu firmadan geldi

Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı provokatif tweet'le büyük tepki çekmişti. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Berna Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağdı.

Büyük öfkeye neden olan bu tweet nedeniyle, Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi.

Fairy, Berna Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.











(Sabah)