İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için hapis istemi! Hakim karşısına çıkacak! 9 yıl hapsi isteniyor
İSMEK'in toplantısında kadın yöneticileri aşağılayan ve sözleriyle tepkileri üzerine çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye şok haber geldi. Tepkiler sonrası istifa ettiği açıklanan ancak 38 bin liralık maaşından vazgeçmeyip izne ayrıldığı ortaya çıkan Meltem Şişli, İSMEK toplantısında bekar olan kadın yöneticilere yönelik sözlerinden dolayı hakim karşısına çıkacak. Yeşim Meltem Şişli'nin 9 yıl hapsi isteniyor
Son dakika haberine göre İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Meltem Şişli hakkında İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddiname düzenlendi. Şişli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
9 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Şişli'nin "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan cezalandırılması talep edildi.Son dakika haberine göre; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.
TERBİYESİZCE İFADELER KULLANMIŞTI
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, İBB'de İSMEK'in kadın yöneticilerine tepki çeken sarf etmiş, bekar kadınlar için "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Meltem Şişli hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.
Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa ettiği iddia edilen Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 1 saat ifade vermiş hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.
İMAMOĞLU İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Şişli'nin istifa etmediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince tepkileri dindirmek için bu yönde bir açıklama yaparak halkı kandırdığı, Şişli'nin ise izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheli Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. İddianameyi Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım kaleme aldı. Şüpheli iletleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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