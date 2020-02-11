11 Şubat 2020 Salı 11:17:40 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:45:56
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.
İSMEK'te çalışan başörtülü kadın personellere, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar..." sözleriyle hakaret eden İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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