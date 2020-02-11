Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

İSMEK'te çalışan başörtülü kadın personellere, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar..." sözleriyle hakaret eden İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

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