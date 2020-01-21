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21 Ocak 2020 Salı 09:02:59 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:10:44

Ekrem İmamoğlu kadrosunun birden fazla işten geliri olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun ana kadrosunun 2-3 şirketten çok sayıda maaş aldıkları ortaya çıktı.

İBB iştiraklerinde çalışan tüm personelin ikinci bir işte çalışması yasaklanırken çok sayıda genel müdürün 2-3 şirketten yüklü miktarda maaş aldıkları ortaya çıktı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, 5 Ocak 2020’de bütün birimlere, “İkinci Görev Yasağı” başlığında bir yazı gönderdi. Karara göre, İBB iştiraklerinde çalışan personelin ikinci bir işte çalışması yasalandı. Ancak Erkut’un da aralarında olduğu çok sayıda İBB yöneticisinin birçok şirkette daha yönetici oldukları ve yüklü miktarda maaş aldıkları ortaya çıktı. Akşam, Erkut’a bağlı olan yöneticilerinin hepsinin İTO’da kayıtlarına ulaştı: 


10 ŞİRKETTE KAYDI VAR

Akşam'da yer alan habere göre Erkut, İTO’ya göre 10 şirkette ‘Yönetim Kurulu üyeliği’ yapıyor, Koç Holding’e de devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu, Erkut’u en son ‘Huzur hakkı” adı altında 8 bin 500 TL maaşla İGDAŞ’a Yönetim Kurulu üyesi yaptı.


HUZUR HAKKI: 17 BİN TL

Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli İGDAŞ ve KİPTAŞ’tan, Hukuk Müşaviri Eren Sönmez İSTAÇ’tan, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir İSTGÜVEN ve Halk Ekmek, İBB Sözcüsü Murat Ongun İETT ve Medya A.Ş., Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu İstanbul Asfalt ve İGDAŞ, Turgut Tuncay Önbilgin BELBİM ve Hamidiye, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı Kültür A.Ş. ve Metro İstanbul’dan 8 bin 500 TL kazanıyor. İBB Sözcüsü Ongun, kendi maaşının dışında ‘Huzur hakkı’ olarak 17 bin lira para kazanıyor.

Yavuz Erkut, en son İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İGDAŞ yönetim kurulu üyeliğine atandı.

PM ÜYESİNE 15 BİN LİRA MAAŞ

İmamoğlu’nun kendi arkadaşlarına dağıttığı “Huzur hakkı” maaşlarından PM üyesi Gökhan Günaydın da yararlanıyor. İmamoğlu’nun aday olabilmesi için çalışan Günaydın, geçtiğimiz ay İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.’nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Gölbaşı’nda oturan Günaydın “Huzur hakkı” 15 bin TL maaş alıyor. 

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