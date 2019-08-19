CHP'li Ekrem İmamoğlu da HDP'ye bedel ödemeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li İmamoğlu, yerel seçimler öncesi HDP'li Sezai Temelli'nin 'İmamoğlu seçilirse bilecek ki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir' sözünün bedelini bugün attığı ilk tweet ile ödemeye başladı. İstanbul'u sel götürürken tatil yapan ve uyarılara rağmen tedbir almayan İBB Başkanı İmamoğlu, sel sonrası tatilini yarıda keserek dün İstanbul'a gelmiş esnafın dertlerini dinlemişti.

İMAMOĞLU DİYET ÖDEMEYE BAŞLADI

HDP'nin oylarıyla İBB Başkanlığına gelen İmamoğlu, sosyal medya hesabından attığı tweetle İçişleri Bakanlığı'nın Kandil'le ilişiğini kesmeyen ve haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan isimlerle ilgili kayyum kararlarına tepki göstererek "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.





ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ: NEREDESİNİZ

'İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' diyen ancak göreve başladığı günden bu yana ikinci kez tatile çıkan Ekrem İmamoğlu tepkilerin de adresi oldu. Esnaf ziyareti sırasında Eminönü'nde vatandaşın 'Neredesiniz, dün kimseye ulaşamadık' tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, birkaç saat süren esnaf ziyaretinin ardından Bodrum'a geri döndü.















