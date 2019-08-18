İstanbul'u sel götürdü, Ekrem İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı! Sel mağduru vatandaş sordu: Neredesiniz Başkanım

İstanbul’u dün vuran yağışlar sonrası Ekrem İmamoğlu’nun kente gelmemesi ve izinde olduğunun ortaya çıkması sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu bugün Eminönü’nde yağış nedeniyle zarar gören esnafı gezdi. Bir vatandaş ise “Neredesiniz başkanım” diye sordu.

İstanbul’u vuran yağışlar sırasında İmamoğlu’nun akşama kadar hiçbir açıklama yapmaması ve kentte olmaması büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada “İmamoğlu nerede hastagh’i açılmış, İmamoğlu’nun ise 6 günlük izne çıktığı öğrenilmişti. İmamoğlu bugün Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

Bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi. İmamoğlu ise "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini savundu.



''İSTANBUL'UN KAYBEDECEK 1 DAKİKASI BİLE YOK'' DEMİŞTİ... 2 AY OLMADAN 2. TATİL



Seçim döneminde ''İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok.'' diyen İmamoğlu, mazbatasının almasının üzerinden iki ay geçmeden ikinci kez tatil yaptı. İmamoğlu, ''İstanbul selle boğuşurken İmamoğlu nerede?'' eleştirisinde bulunanlara ise ''Boş konuşuyorlar'' şeklinde tepki gösterdi.



Sel mağduru esnaf İmamoğlu'na isyan etti: Dün biz neden kimseye ulaşamadık?



Sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'na esnaf tepki gösterdi. Bir esnaf 'Başkanım biz dün niye hiç kimseye ulaşamadık. Neredesiniz başkanım?' sözleriyle ilgisizlikten yakındı.







