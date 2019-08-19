Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.
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Bakanlık, illerin valilerini belediye başkan vekili olarak atadı. Buna göre; Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkanlığı koltuğuna oturacak
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İçişleri Bakanlığı, HDP'li 3 başkanın görevden alınması ile ilgili gerekçeleri paylaştı. İşte o gerekçeler...