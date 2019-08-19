  • Bist 100
    96259.7
  • Dolar
    5,5853
  • Euro
    6,2011
  • Altın
    270,7600
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Uşak'ta alkollü sürücü faciası Uşak'ta alkollü sürücü faciası
Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019?
Küçük çocuğun tehlikeli oyunu, iş yerini yakıyordu Küçük çocuğun tehlikeli oyunu, iş yerini yakıyordu
Küçük çocuğun giyim mağazasına torpil attığı tehlikeli oyun kamerada Küçük çocuğun giyim mağazasına torpil attığı tehlikeli oyun kamerada
Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
HDP'li belediyelere kayyum atandı ses CHP'den çıktı HDP'li belediyelere kayyum atandı ses CHP'den çıktı
Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi başlıyor Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi başlıyor
Van Valisi'nden ilk açıklama Van Valisi'nden ilk açıklama
Urla ve Karabağlar yangınları hakkında bilgi verildi Urla ve Karabağlar yangınları hakkında bilgi verildi
Üniversite kayıt dönemi başladı! Üniversite kayıt evrakları nelerdir? Üniversite kayıt dönemi başladı! Üniversite kayıt evrakları nelerdir?
Alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı Alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
Avcı’nın tek tesellisi Victor Ruiz'in iyi futbolu oldu Avcı’nın tek tesellisi Victor Ruiz'in iyi futbolu oldu
Bakan Kasapoğlu, Milli atletimiz Escobar'ı tebrik etti Bakan Kasapoğlu, Milli atletimiz Escobar'ı tebrik etti
Teröristler ateş açtı, Mehmetçik anında karşılık verdi! Teröristler ateş açtı, Mehmetçik anında karşılık verdi!
Başkan Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Kamal'ı kutladı Başkan Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Kamal'ı kutladı
Milli atletimiz Escobar, 400 metre engellide birinci oldu Milli atletimiz Escobar, 400 metre engellide birinci oldu
Kerem Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Kerem Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
12 Dev Adam turnuvaya galibiyetle veda etti 12 Dev Adam turnuvaya galibiyetle veda etti
Kayserispor Bağış kampanyası başlattı Kayserispor Bağış kampanyası başlattı
Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu! Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu!
Kayserispor 5.kez yenildi Kayserispor 5.kez yenildi
İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ