İmamoğlu sel sonrası İstanbul'da birkaç saat kalıp Bodrum'a geri döndü

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu bugün yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

15:40 UÇAĞI İLE BODRUM'A UÇTU

Superhaber.tv'nin özel haberine göre; Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da öğlene kadar selden zarar göre yerleri inceledikten sonra, 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.

TATİLE DEVAM! İSTANBUL YIKILMIŞ UMRUNDA DEĞİL

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu oldu. Vatandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu sorarken, Bodrum'da olduğu öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun 6 günlük izne çıktığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu'nun vekil tayin ettiği Hasan Aksu, "Bugün ulaşma imkanı olmadı" açıklaması yaptı. Ekrem İmamoğlu Cumartesi yaşanan selin ardından Pazar sabahı Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu,21 Ağustos günü dahil 6 günlük tatiline devam etmek için yarım gün kaldığı İstanbul'dan Bodrum'a geri döndü.

İmamoğlu'nun 6 gün izne ayrıldığına dair belge sosyal medyada paylaşıldı.

(Yenişafak)