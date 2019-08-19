Eli cebinde teftiş

CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık koltuğuna oturalı henüz iki ay olmasına rağmen, ikinci kez yıllık izne çıktı. Bodrum’da tatil yapan İmamoğlu, TV kanallarının ve haber sitelerinin günler öncesinden yaptığı sağanak yağış ve sel uyarılarını görmezden gelerek tatiline devam etti. İmamoğlu tatilini sürdürürken, İstanbul’u vuran sağanak yağış, kentin altını üstüne getirdi. Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Evler ve dükkânlar sular altında kaldı, ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

SUÇLU METEOROLOJİYMİŞ!

İmamoğlu, dün elleri cebinde su baskınlarından hasar gören bölgeleri ziyaret etti. Gergin olduğu gözlenen İmamoğlu, meteorolojinin, kendilerine haber vermediği yalanını söyleyip, selle ilgili hazırlık yapmadıklarını itiraf etti. İBB Başkanı, “Meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmadı” diye konuştu. Oysa meteoroloji, sağanak yağışı 5 gün önce duyurmuştu. İstanbul’u sel götürürken tatil yapan CHP’li başkan, yükselen haklı tepkilere ise skandal bir cevap verdi. Felaket boyunca İBB yetkilileri dahil kimsenin ulaşamadığı İmamoğlu kendisini eleştirenlere, “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen” diyerek hakaret etti.

KRİTİK İHALE İPTAL EDİLDİ

CHP’li başkanın, sel öncesi büyük bir garabete de imza attığı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin sadece uyarıları dinlememekle kalmadığı ayrıca, ayrıca İSKİ'nin 24 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan “Tünel ve Pompa Emme Haznesi Temizlik Hizmeti” ihalesini 8 gün önce, “Başkanlık Genelgesi”yle iptal ettiği anlaşıldı. İhalenin yapılamaması nedeniyle sel baskınlarına uğrayan yerlerdeki, tünellerdeki suyu tahliye eden kanallar ve mazgallar temizlenemedi. Bu da facianın boyutlarını artırdı. Köprü altlarının da bu yüzden anında suyla dolduğu belirlendi.

Mazgalların temizlenmesini içeren ihalenin “Başkanlık Genelgesi”yle iptali, şiddetli yağışı faciaya dönüştürdü.

CHP’li İmamoğlu, İstanbullular sel sularıyla boğuşurken, Bodrum’daki bir yatta böyle görüntülenmişti.

'Bizi yalnız bıraktın' tepkisi

Su baskını nedeniyle büyük maddi zarara uğrayan Eminönü’ndeki esnaf, İmamoğlu’na tepki gösterdi. Yaşadığı hasar nedeniyle üzüntülü olan bir esnaf, “Başkanım biz dün niye kimseye ulaşamadık? Nerdesiniz Başkanım? Bizi yalnız bırakmayın” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun esnafın eleştirileri karşısında sessiz kaldığı görüldü.

Meteoroloji: Uyarılarımız televizyonlarda sıkça yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İmamoğlu'nun iddialarına yaptığı açıklamayla cevap vererek “Kuvvetli yağış uyarısının günler öncesinden yapıldığını ve bu uyarıların ulusal televizyon kanallarında da yayınlandığını” vurguladı. Açıklamada, Meteoroloji'nin 15 Ağustos ve 16 Ağustos sabah 06.00 ile akşam 18.00'de yayımladığı “hava raporları”nda yer alan, “Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi”ni içeren bilgilerin, belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik posta yoluyla gönderildiği ifade edildi. Söz konusu uyarının, 14/15/16 Ağustos tarihlerinde tüm basın-yayın organları tarafından “İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış” konusuna, ara ve ana haber bültenlerinde sıkça yer verildiği kaydedildi.

Esnafın zararı büyük

İstanbul’da önceki gün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören işyerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor. En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü’ndeki alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çarşı esnafının büyük bir bölümü dün işyerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi. Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı. Bazı esnafın zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü.

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