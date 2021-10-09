Haftalık burç yorumları: Koç için aşk, Terazi için yükseliş zamanı

10 Ekim günü Merkür ile Mars kavuşumda olacaklar. Ağzınızdan çıkanları kontrol etmeniz gereken bir gün. Fevri olmayın. Düşünmeden konuşmayın. Acele karar almayın. Öfkenizi etkin yönetmeye çalışın. Hırslarınızı dizginleyin. Eğer bunları başarırsanız kendinizi net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yeni bir girişimde bulunma kararı alabilirsiniz. Dünyada yöneticilerin sert ve riskli açıklamaları gündeme gelebilir. Çeşitli yerlerde fırtınalar, kasırgalar, patlamalar yaşanabilir. Eğitim sistemi ve çocuklarla ilgili zorlayıcı gelişmeler olabilir.

İLİŞKİLERDE KARMAŞA

11 Ekim günü Venüs ile güney ay düğümü kavuşumda olacak. İkili ve sosyal ilişkilerde karmaşa ve bitişler gündeme gelebilir. Özellikle geçmişteki ilişkilerinden ders almamış olanlar zorlanabilirler. Dünyada başarılı bir sanatçının vefatı devreye girebilir. 13 Ekim günü Venüs ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde önemli sınavlar devreye girebilir. Bitişler yaşanabilir. Özellikle kendini sevmekte zorlanan ve hayattan haz almayı bilmeyen kişiler zorlanabilirler. Maddi harcamalarınızı da makul yapmanız gereken bir gün olacak. 15 Ekim günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi daha neşeli, umutlu ve hevesli hissedebilirsiniz. Akışta hareket etmek mümkün olacak. Yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir anlam katabilirsiniz. Hayatınızdaki saygı duyduğunuz kişilerden destek görebilirsiniz. Sağlık sorunları yaşayanlar için şifa enerjisi devrede olacak.

DOĞRU ANLAYIN

Merkür gerilemesinin devam etmekte olduğu bu haftada iletişim sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Karşı tarafı doğru anlamaya çalışın. Özellikle ilişkilerle ilgili zorlu etkiler devrede olduğu için, ilişkilerinizde gerçekçi ve empatik olmanız önem taşıyor. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek, devam etmesi gerekenler devam edecek. Her şey olması gerektiği olacak. Sevgiyle kalın, kendinize iyi davranın...

KOÇ BURCU

Haftaya akademik konular veya yurtdışı bağlantılı işler ile başlıyor olabilirsiniz. Mahkeme veya hukuksal konularınız var ise Merkür Retro zamanlarında beklediğiniz sonucu alamayabilir ve biraz uzaması gibi durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Kariyer konularında bir beklenti olabilir, aile bağlantılı konular uzun zamandır beklettiğiniz konuların sonuca ulaşması için adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevreniz ile birlikte yardım konularında adımlar atabilirsiniz. Sevgili Koçlar Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte uluslararası sanatsal konular, manevi değerler ve belki ilahi aşk zamanı diyebiliriz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar haftaya ortaklı işler miras nafaka banka kredi ve ödemeler konusu ile giriş yapıyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı işler akademik konular ve uzak akraba bağlantılı işlemler gündem olabilir. Kariyer konularında ise almanız gereken kararlar olabilir. Yeni adımlar projeler ve geleceğe dair yapmayı planladığınız işler gibi. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte maddi konularda adımlar, paranızı doğru yere yatırım ve ortaklı işlerden kazançlı olabileceğiniz zamanlar olabilir. Merkür Retro olduğunu unutmayın imza konularında dikkatli okuyun yanılgıya düşmeyin.

İKİZLER BURCU

İkili ilişkiler konuları ile haftaya giriş yapıyorsunuz imza anlaşma sen ben dengesi gibi konular gündem olabilir.Ortaklı işler konusunda bekleyen konularınız veya banka borç alacak verecek gibi konular var ise acele etmeyin biraz daha beklemenizde fayda var. Yurt dışı bağlantılı işlerde beklentileriniz veya anlaşma sözleşme var ise çok iyi okumanızı öneririm. Sevgili İkizler Venüs 'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte evlilik ikili ilişkiler sosyal çevre ve bir takım imza olaylarınız olabileceği gibi Merkür ün hala Retro pozisyonda olduğunu unutmayın ve attığınız adımlara dikkat edin.

YENGEÇ BURCU

Haftaya günlük rutinler çalışma hayatı sağlık konuları ile başlıyorsunuz. Bu hafta ikili ilişkiler konusunda bir takım durumlar önünüze gelebilir. Belki geçmişten gelen bir ilişki ama Merkür Retro unutmayın doğru zamanda doğru karar verir. Banka alacak verecek borç ve ortaklı işler konuları da gündeminiz olabilir. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte iş hayatı çalışma ortamı çalışma arkadaşlarınız ve evinizde beslediğiniz minik dostlarını gündem olabilir.

ASLAN BURCU

Aşk, hobiler, çocuklar ve onlara ait gündemler ile haftaya başlarken günlük rutinleriniz çalışma hayatı ve sağlık konularında dikkat diyor olacak gökyüzü. İlişkinize ait bir takım kararlar alabilirsiniz iyi düşünün, acele kararlar vermeyin. Zira Merkür hala Retro pozisyonda. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte yaratıcılık gerektiren sahne işlemleri konularında harekete geçme vakti. Hobilerinizi mesleğiniz haline getirebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlara ait gündemlerde olabilir. Aşk hayatınızda ise bir takım yeni başlangıçlar olabilir Merkür Retro unutmayın eski aşklar gelebilir dikkat diyelim.

BAŞAK BURCU

Ev, yuva konuları ile haftaya giriş yapıyorsunuz. Taşınma, ev değişikliği belki de evinizde tadilat. Bununla birlikte çocukları olan Başak burçları çocuklarınıza ait önemli kararlar verme zamanı .Okul hayatları veya belki evlilikleri gündem olabilir.Günlük rutinler ve çalışma hayatında da yoğun bir süreç sizi bekliyor. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte aile konuları köklerinize ait durumlar, taşınma yer değişikliği konuları gündem olabilir.

TERAZİ BURCU

Yakın akraba, eğitim, bilgi, öğrenme gibi konular ile haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Arabanız veya araba almaya yönelik adımlar olabileceği gibi Merkür Retro pozisyonda unutmayın kararları ona göre verin. Aileniz ile alakalı çözüm bekleyen konular belki aşk hayatınız ile ilgili kararlar. Hobileriniz var ise onlara yönelebilir ve kendinize yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte yakın ilişkiler komşular kuzenler ve başlatmak istediğiniz eğitimler gündem olabilir.

AKREP BURCU

Para maddi kaynaklar kazanımlarınız ve geleceğe dair planlar ile adım atıyorsunuz. Yakın akraba ilişkilerinde maddi durumlar söz konusu olabilirken arabanız veya trafikte de dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir. Aile konularında yer değişimi veya evinizde tadilat zamanı belki . Kış geliyor hazırlıklar son hız ile bitsin. Sevgili Akrepler Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte maddi kaynaklar güvenlik ihtiyacı çalışma hayatı ve buna dair elde edeceğiniz maddi durumlar ile yeni kararlar zamanı.

YAY BURCU

Yetenekleriniz, alışkanlıklarınız, çevrenizde olup biten konulara karşı duyarlılık ile haftaya başlıyor olabilirsiniz. Para alacak verecek, borç dengesi önem kazanırken araç veya eğitim konularında başlangıçlar olabilir. Merkür Retro pozisyonda unutmayın ve kararlarınıza dikkat edin.

Sevgili Yaylar Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte dünyaya, kendinize bakış açınız ile ilgili bir takım değişim dönüşüm zamanı belki estetik yaptırmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar haftaya gizemli konuların açığa çıkması arkanızdan çevrilen bir takım işler kontrolunuzde olmayan bir takım durumlar ile giriş yapıyorsunuz. Birincil motivasyonunuz önemli kendiniz ile ilgili kararlar alabilir ve maddi konularda da destek isteyebilirsiniz. Alacak verecek dengesi ile birlikte yakın akraba konularınzda gündem olurken almak- katılmak istediğiniz eğitimler var ise adımlar atabilirsiniz. Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte gizemli konular belki endişe ve belki kadersel bir takım konular gündem olabilir.

KOVA BURCU

Arkadaşlar, dostlar ve onlar ile alacağınız bir takım yeni kararlar ile yeni haftaya giriş yapıyorsunuz. Gizli saklı bir takım işler, arkanızdan çevrilen ve sizin bilmediğiniz konuların da önünüze gelmesi olası. Önemli olan sizsiniz ve birincil motivasyonlarınız. Var ise yeni proje ve kararlar Merkür Retro poziyonda olduğunu unutmayın ve dikkatli adımlar atın. Sevgili Kovalar Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte arkadaşlar dostlar sosyal topluluklar ve yardım konuları İşten elde edeceğiniz gelirler ile geleceğe dair kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU

Haftaya kariyer iş, belki terfi konuları ile başlarken sosyal çevrenizde değişim olabilir. Arkadaşlık dostluk ve yardımlar konusunda destekler de alabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Gizli saklı bir takım işler mistik konular meditasyon ve ruhunuza iyi gelecek uğraşlar olabilir. Sevgili Balıklar Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte kariyer iş meslek terfi kişisel etkinlikler şan belki de olduğunuz alanda ön planda olma zamanları

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

