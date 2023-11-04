Motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchero'nun firari lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'daki 'Kafes Operasyonu'nda yakalanması dünyada çapında yankılandı. Operasyonun ardındaki süreç ise Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre küresel çetelere yönelik Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile FBI'nın da içinde bulunduğu kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Plana göre 2018'de sivil polisler, şifreli haberleşme hattı An0m'u suç örgütlerine pazarladı. Ayık, An0m uygulamasını ilk kullanan ve üç yöneticisinden biriydi. Baron uygulamayı önce adamlarına; sonra da benzer suç örgütlerine dağıttı. Organize suç dünyasında popülerleşen uygulama aslında bir tuzaktı. Şifresinin asla kırılamadığına inanılan yazışmalar FBI tarafından kontrol ediliyordu. Firari uyuşturucu baronu Ayık, farkında olmadan polise yardım etti; suç ortaklarını da tuzağa düşürdü. Bu sayede 'Truva Kalkanı' operasyonlarıyla 16 ülkedeki çok sayıda çete çökertildi.

Motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchero'nun lideri Hakan Ayık'ın net servetinin 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA MEDYASINDAN TÜRK POLİSİNE ÖVGÜ

Avustralya basını, ülkenin en çok arananlar listesindeki Hakan Ayık'ı yakalayan Türk polisine övgüler yağdırdı. Avustralya Federal Polisi sözcüsü de bir açıklama yaptı, "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir" ifadesi kullanıldı. İngiliz yayın kuruluşu SKYNews de çetenin dokunulmaz olduğunu düşünerek büyük bir hata yaptığını yazdı.