VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Nepal'e taziye
Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin ilk nekropol müzesi açıldı
04 Kasım 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 09:15:00

Comanchero'nun firari lideri ‘Kafes Operasyonu'nda yakalanmıştı... Avustralya'dan övgü: Suçla mücadelede Türkiye lider

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchero'nun firari lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'daki ‘Kafes Operasyonu'nda yakalanması dünya basınında geniş yer buldu. Avustralya Federal Polisi, Comanchero çetesinin yakalanması sonrası “Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel lider” açıklaması yaptı. Avustralya'nın en çok arananlar listesinde bulunan çete lideri Hakan Ayık'ın, yanlış kullandığı bir uygulamayla örgütü deşifre ettiği öğrenildi.

Motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchero'nun firari lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'daki 'Kafes Operasyonu'nda yakalanması dünyada çapında yankılandı. Operasyonun ardındaki süreç ise Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre küresel çetelere yönelik Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile FBI'nın da içinde bulunduğu kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Plana göre 2018'de sivil polisler, şifreli haberleşme hattı An0m'u suç örgütlerine pazarladı. Ayık, An0m uygulamasını ilk kullanan ve üç yöneticisinden biriydi. Baron uygulamayı önce adamlarına; sonra da benzer suç örgütlerine dağıttı. Organize suç dünyasında popülerleşen uygulama aslında bir tuzaktı. Şifresinin asla kırılamadığına inanılan yazışmalar FBI tarafından kontrol ediliyordu. Firari uyuşturucu baronu Ayık, farkında olmadan polise yardım etti; suç ortaklarını da tuzağa düşürdü. Bu sayede 'Truva Kalkanı' operasyonlarıyla 16 ülkedeki çok sayıda çete çökertildi.

Motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchero'nun lideri Hakan Ayık'ın net servetinin 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA MEDYASINDAN TÜRK POLİSİNE ÖVGÜ

Avustralya basını, ülkenin en çok arananlar listesindeki Hakan Ayık'ı yakalayan Türk polisine övgüler yağdırdı. Avustralya Federal Polisi sözcüsü de bir açıklama yaptı, "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir" ifadesi kullanıldı. İngiliz yayın kuruluşu SKYNews de çetenin dokunulmaz olduğunu düşünerek büyük bir hata yaptığını yazdı.

Etiketler : comanchero hakan ayık çete uyuşturucu
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX