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02 Aralık 2021 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 11:28:00

Cani baba öldüresiye darbetmişti! 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt

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Gaziantep'te cani babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülerek sosyal medya infial yaratan 2 aylık Cihan bebeğin hayatını kaybettiği iddialarına hastaneden yanıt geldi. Cihan Bebek öldü mü? İşte ayrıntılar...

Gaziantep'te cani baba Yunus Göç'ün feci şekilde darbettiği 2 aylık oğlu Cihan'ın hayatını kaybettiği iddialarına hastaneden yanıt geldi. ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram "Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır" dedi.

Gaziantep'te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR, BEBEĞİN TEDAVİSİ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair Haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan Bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı öldüresiye darbetmişti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan Bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, "Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

Etiketler : Yunus Göç Cihan Gaziantep Dr. Cengiz Bayram
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