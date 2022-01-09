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Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
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09 Ocak 2022 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 11:14:00

Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor

Kaynak: IHA

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Özellikle Karadeniz'de görülen, Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde de sıklıkla karşılaşılan 'tırsi balığı', hem lezzeti hem de ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor. 'Mangal söndüren' olarak bilinen, kılçıklarıyla birlikte yenilebilen tırsi balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hamsi tezgahlardan kaybolurken, vatandaşların tercihi de diğer balık türlerinden yana oldu. Düzce'de de tezgahlar çeşit çeşit balık türleriyle süslenirken, tırsi balığı ise damak çatlatan lezzetler arasında yer aldı. Balıkçı Hülya Kılıç, vatandaşlar tarafından pek bilinmeyen tırsi balığını kilosu 10 TL'den tezgahına koydu. Hem lezzeti hem de ucuz fiyatıyla dikkat çeken tırsi balığı, vatandaşlar arasında 'mangal söndüren' olarak biliniyor.

Tırsi balığıyla ilgili bilgiler veren balıkçı Hülya Kılıç, "Tırsi, deniz balığı olarak biliniyor. İstavrit ile karıştırılan bir balık. İstavritin daha irisi olarak bilinir. Tırsi, biraz daha ince kılçıkları olan ama kılçıklarıyla da yenilebilen bir balık. Çok yağlıdır. Halk dilinde de 'mangal söndüren balık' olarak biliniyor. Bazı balıkçılar ada lüferi diye satıyorlar ama asla ada lüferi ile alakası yok" ifadelerini kullandı.

"İSTAVRİTİN ARASINA KARIŞIYOR"

Vatandaşların tırsinin lezzetini bilmediğini fakat çok lezzetli bir balık olduğunu dile getiren Kılıç, "Tırsi aslında çok lezzetli bir balık. Kızartması da olur ama çok az yağ konulması gerekir. Genelde fırın veya mangalda daha uygun bir balık çeşidi. Denizlerimizde var ama insanlarımız tırsi balığını çok bilmiyor. Aslında gayet güzel ve lezzetli bir deniz balığı. Türkiye'nin denizlerinde de bu balık çıkıyor. Diğer balıklarla eş değer görülmüyor sanırım ama aslında çok lezzetli bir balık. Mesela istavrit satıyoruz. Kasaların içerisinden tek tük tırsi çıkıyor. İnsanlar evlerinde tesadüfen tırsi balığını yediği zaman, 'İstavritin içerisinden çıkan o balıktan varsa ondan alayım, çok lezzetliymiş' diyor" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR TIRSİ BALIĞINI ÖĞRENDİ"

Balık sezonunda hamsiden umduğunu bulamayanlara çeşitli balık türleri sunduklarını ve istavriti vatandaşlara alıştırdıklarını belirten Kılıç, "Vatandaşlar balığı yediği zaman lezzetini fark ediyor ve tırsi istiyorlar. Böyle böyle vatandaşları alıştırdık. Şimdi kasayla, kiloyla getirip vatandaşlara ulaştırıyoruz. İnsanlar tırsi balığını öğrendi. Her balığın lezzeti farklıdır. Tamam hepsi denizden çıkıyor ama hiçbirinin lezzeti hiçbirine benzemiyor. Çinekop çok lezzetli bir balık, bu da onun tarzında bir balık" dedi.

"TAVSİYE ÜZERİNE ALIYORUZ"

Tırsi balığını ilk defa alan müşteri Mahmut İnci ise, "Arkadaşlar tırsi balığını tavsiye ettiler, biz de ilk kez alıyoruz. Deneyeceğiz, bakacağız inşallah beğeniriz. Beğenirsek yine almaya devam ederiz. Balıkçıdan da tırsi ile ilgili bilgi aldık. O da çinekopa benzediğini söyleyerek bizi ikna etti. Balığı tavada ve yağda yapmayı severiz. Bu balığı da o şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler : balık Karadeniz Ege ve Marmara
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