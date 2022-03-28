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28 Mart 2022 Pazartesi 22:49:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 22:49:00

Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi'nin yeni binası dualarla açıldı

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Kültür ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 1985 yılında kurulan Birlik Vakfı'nın 1995'te açılan Balıkesir Şubesi'nin yeni binası açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kültürel faaliyetleri ve gençlerin eğitimine sağladığı desteklerle bilinen Birlik Vakfı'nın Balıkesir Şubesi'nin yeni binası Pazar günü gerçekleştirilen bir törenle açıldı. Şubenin yeni binası olan tarihi yapı 'Ekinil Evi' Osmanlı Dönemi sivil mimarisinin özelliklerini taşıyor. Açılışa oldukça kalabalık davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in duası ile başlayan törende Balıkesir Şube Başkanı Kerim Özdemir bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kerim Özdemir "Birlikte olursak yenemeyeceğimiz bir güçlük yoktur. Birlikteliğimiz geçici olmamalıdır, mezara kadar sürekli olmalıdır." ifadelerini kullandı. Özdemir, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programda geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi eski başkanı Mustafa Akyan rahmetle anıldı.

Törende, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacalı, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Açılışa ayrıca ilçe belediye başkanları ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Etiketler : birlik vakfı balıkesir kerim özdemir
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