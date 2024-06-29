Devasa yılan görüntülendi!

3 metreyi aşkın boyuyla siyah yılan görüntülendi! Canlı olup olmadığı bakın nasıl anlaşıldı

Elazığ'ın Gezin bölgesinde inşaat alanında görüntülenen siyah yılan adeta paniğe neden oldu.



SİYAH YILANIN BOYU 3 METREYİ AŞIYOR

İnşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü.

DEVASA YILANI GÖRENLER PANİĞE KAPILDI

Önceleri hareketsiz olan ve ölü sanılan yılanın canlı olup olmadığı merak konusu oldu.

İşçiler hareketsiz duran yılanın üzerine kum döktüler. Devasa yılanın hareket etmesi ile de işçiler panik yaşadılar.

Hareketlenmesi sonrası yaşadığı anlaşılan yılan bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.