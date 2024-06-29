Devasa yılan görüntülendi!

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29 Haziran 2024 Cumartesi 15:40:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 15:40:00

3 metreyi aşkın boyuyla siyah yılan görüntülendi! Canlı olup olmadığı bakın nasıl anlaşıldı

Kaynak: İHA

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Elazığ'da 3 metreyi aşkın boyuyla görüntülenen siyah yılan paniğe neden oldu. Devasa yılanın canlı olup olmadığı bakın nasıl anlaşıldı.

Elazığ'ın Gezin bölgesinde inşaat alanında görüntülenen siyah yılan adeta paniğe neden oldu.

SİYAH YILANIN BOYU 3 METREYİ AŞIYOR

İnşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü.

DEVASA YILANI GÖRENLER PANİĞE KAPILDI

Önceleri hareketsiz olan ve ölü sanılan yılanın canlı olup olmadığı merak konusu oldu.

İşçiler hareketsiz duran yılanın üzerine kum döktüler. Devasa yılanın hareket etmesi ile de işçiler panik yaşadılar.

Hareketlenmesi sonrası yaşadığı anlaşılan yılan bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Etiketler : elazığ yılan panik
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