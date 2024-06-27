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Sohbet kültürü bitiyor mu?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Henüz Türkçe bir karşılığı olmayan bu kavram; yanınızda insanlar varken sadece telefonunuzla ilgilenerek çevrenizi yok sayma anlamına geliyor.

Yani sosyal bir ortamda telefona gömülüp yanınızdaki insanı umursamamak da diyebiliriz.

İlk olarak 2012 yılında Avustralya'daki bir reklam ajansı tarafından kullanılan bu kavram bireyin sosyal gelişim alanını olumsuz yönde etkilemekte ve iletişim bağını koparmakta.

Yapılan araştırmalara göre; bağlanma sorunlarına da yol açan bu durumla baş etmenin ilk adımı ise 'farkındalık.'

Bu noktada yüz yüze paylaşımların değerli olduğu sosyal ortamlarda telefonu bir kenara bırakıp, bildirimlerin dikkatinizi dağıtmasını engellemek kendinize dur demenin bir yolu olabilir.

Evet teknoloji, hayatımızı kolaylaştıran, dünyayı parmaklarımızın ucuna getiren bir mucize!

Ama bu noktada insan ilişkilerinin değerini de unutmamak gerekiyor. Anın tadını çıkarıp, sohbet etmek, göz teması kurmak sanal dünyada beğeni toplamaktan çok daha değerli.

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