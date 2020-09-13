Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü safhasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tatbikatın ilgili safhaları yer alıyor.
- Firari FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan tepkisi
- İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
- Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Hatay sınırında yakalandı
- Bakan Koca 13 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı
- Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi KKTC'de