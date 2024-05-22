Ihlamurlu kekten çıkan bilimsel teori: Proust etkisi

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Hafızamızda örtük olarak bulunan anıların etkisiyle bazı koku ve tatlara çekiliriz. Onları deneyimlerken daha keyifli oluruz ve tanıdık bir hisle dolarız. 'Proust Etkisi' olarak bilinen bu duygusal yolculuk, Fransız yazar Marcel Proust'un 'Kayıp Zamanın İzinde' adlı eseriyle keşfedilir.

Proust, bir kış günü üşümüş bir şekilde eve gelir ve annesinin önerisiyle çay içmeye karar verir. Yaptığı şeyin çok farkında olmadan çayın yanındaki madlen keklerden birini yumuşaması için çayına batırır.







Damağındaki bu lezzetin kendisini çıkardığı yolculuğu ise şu sözlerle anlatır: