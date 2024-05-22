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Ihlamurlu kekten çıkan bilimsel teori: Proust etkisi

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Hafızamızda örtük olarak bulunan anıların etkisiyle bazı koku ve tatlara çekiliriz. Onları deneyimlerken daha keyifli oluruz ve tanıdık bir hisle dolarız. 'Proust Etkisi' olarak bilinen bu duygusal yolculuk, Fransız yazar Marcel Proust'un 'Kayıp Zamanın İzinde' adlı eseriyle keşfedilir.

Proust, bir kış günü üşümüş bir şekilde eve gelir ve annesinin önerisiyle çay içmeye karar verir. Yaptığı şeyin çok farkında olmadan çayın yanındaki madlen keklerden birini yumuşaması için çayına batırır.


Damağındaki bu lezzetin kendisini çıkardığı yolculuğu ise şu sözlerle anlatır:

"Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım, soyutlanmış, harikulade bir haz, benliğimi sarmıştı. Çayın ve kekin tadıyla bir bağlantısı olduğunu ama onu kat kat aştığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum."

Bu sezgilerinde haklıydı çünkü eserin devamında aralanan bu kapıdan içeri girer ve bu tadın, çocukken halasının odasında yediği ıhlamura batırılmış madlen kekin tadı olduğunu anımsar

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