Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu!
Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
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