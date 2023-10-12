24 TV ekibi sıcak bölgede... İnsani koridor açılması şart

İsrail-Hamas çatışmasında 6 gün geride kalırken yerle bir olan Gazze'de can kaybı artıyor.

Kudüs'te bulunan 24 TV ekibinden Muhabir İlayda Ayçiçek ve Şef Kameraman Uğur Tüney bölgedeki son durumu aktardı.

Ayçiçek bölgedeki tansiyonun her geçen gün arttığını belirtirken, Gazze'ye yardım amaçlı bir insani koridorun açılmasının 2 milyon sivilin hayatı için çok önemli olduğunu vurguladı.