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Aynı alışveriş farklı market!

24 TV muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek, Tarım Kredi Kooperatifi Marketiyle, süpermarket fiyatlarını karşılaştırdı.

İki marketten de aynı gramajlı makarna, sıvı yağ ve sebze gibi ürünleri satın alan 24 TV ekibi, alışveriş sonunda fiyatları paylaştı.

Zincir marketten alınan ürünler 71 lira 55 kuruş tutarken, tarım kredi kooperatifi marketinden alınan ürünler 47 lira 85 kuruş tuttu.

Aynı alışveriş ve aynı ürünlerin marketler arasındaki farkının 23 lira 70 kuruş olduğu ortaya çıktı.

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