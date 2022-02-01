Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor

Geçtiğimiz aylarda Netflix'te dizisi yayınlanmaya başlanan He-Man'in bu defa filminin çekileceği duyuruldu. Filmin başrol oyuncusu olarak ise Kyle Allen seçildi. 1983 yılında çekilen çizgi dizi He-Man: Masters of the Universe'ten uyarlanacak filmde Allen, Adam adında bir yetimi oynayacak. Filmde, aday bir prens olduğunu keşfeden Adam'ın kaderinde uzak bir ülkenin kurtarıcısı olmak yer alacak.



He-Man her ne kadar 80'li yılların unutulmaz çizgi filmi olarak geçse de "Gölgelerin gücü adına" ve "Güç bende artık" repliklerini çizgi filmini hiç izlememiş olanlar bile kullanmış veya bir yerlerde duymuştur. He-Man, düşmanlarına karşı savaşırken kılıcını çıkarttığında söylediği bu replikle uzunca bir süre akıllarımıza kazınmıştı. İlk çizgi filminin ve ilk repliklerinin bile hala unutulmadığı günümüzde He-Man yapımcıları hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor.