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22 Aralık 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 10:15:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu sabiha gökçen havalimanı pist
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