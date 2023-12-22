Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı✈️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 22, 2023
Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini "İkinci Pist" ile ikiye katlıyoruz!
Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile;
��️ 25 Aralık Pazartesi
⏱️ 12:00'de açılışı yapacağız.
Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz.... pic.twitter.com/selQX0bfTe
Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.