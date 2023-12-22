Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı✈️



Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini "İkinci Pist" ile ikiye katlıyoruz!



Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile;

��️ 25 Aralık Pazartesi

⏱️ 12:00'de açılışı yapacağız.



Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz.... pic.twitter.com/selQX0bfTe — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 22, 2023

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.